El gobierno de La Libertad Avanza a más de un mes del inicio de la gestión confirmó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Se trata de Pedro Scarpinelli.

La ANSV se enfrenta a una parálisis operativa, generando una creciente preocupación debido a la falta de autoridades desde la renuncia de Pablo Martínez Carignano en diciembre de 2023, y tratándose de un órgano crucial en la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial.

Según supo LaNoticia1.com, “se encuentra en trámite el proyecto de Acto Administrativo mediante el cual se efectúa la designación” del nuevo Director Ejecutivo del organismo que funcionará en la órbita del Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Scarpinelli es Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE) y tiene una maestría en Gestión del transporte y de la movilidad.

Fue consultor de organismos multilaterales, Asesor estratégico Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2016 y 2020, y Director de la Unidad del Observatorio y Estadísticas en seguridad vial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre 2018 y marzo de 2020.

Un comunicado interno, al que tuvo acceso este medio, revela la preocupante situación en la que se encuentran los agentes de la ANSV. El mensaje indica que no tienen firma para renovar seguros ni acceso a combustible, advirtiendo a los trabajadores que no salgan de las bases debido al riesgo que esto representa.

“Estimados: Lamentablemente no tenemos firma para renovar seguros, ni combustible, ni nada. En este marco es crucial que los agentes no salgan de las bases. Es un riesgo enorme si lo hacen. Es una situación difícil pero hasta que no tengamos nuevas autoridades debemos cuidar estas cuestiones”, reza un mail interno de la ANSV que fue dirigido a los trabajadores, quienes ven impedidos la posibilidad de salir a fiscalizar", reza uno de los mails enviados a los inspectores.

La activista Vivian Perrone, fundadora de la ONG Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano -el joven que tenía apenas 14 años cuando el 1 de mayo de 2002 fue arrollado, abandonado y asesinado por Eduardo Sukiassian a pocos metros de la Quinta de Olivos-. advirtió: "la Agencia Nacional de Seguridad Vial está paralizada. No se hacen controles, no hay gestión. Los hechos viales siguen acompañados de lesiones graves y muerte".