La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) enfrenta una profunda crisis y parálisis operativa, generando una creciente preocupación debido a la falta de autoridades desde la renuncia de Pablo Martínez Carignano en 2023. Este vacío de liderazgo dejó a la agencia acéfala, resultando en la interrupción de los controles viales y la gestión, mientras los incidentes viales continúan cobrando víctimas.

La ANSV, creada en 2008 por la Ley N° 26.363 en complemento y modificación de la Ley de tránsito N° 24.449, desempeña un papel crucial en la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial. Trabaja en conjunto con diversos organismos involucrados en materia de seguridad vial, coordinando y fiscalizando la implementación de políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro.

La ausencia de designación de un titular en la ANSV llevó a la suspensión de controles en las principales rutas de la Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Esta situación adquiere una dimensión crítica al ocurrir en plena temporada de verano, cuando el flujo vehicular se intensifica en los principales destinos turísticos, como es el corredor atlántico en el territorio bonaerense.

Un comunicado interno, al que tuvo acceso LaNoticia1.com, revela la preocupante situación en la que se encuentran los agentes de la ANSV. El mensaje indica que no tienen firma para renovar seguros ni acceso a combustible, advirtiendo a los trabajadores que no salgan de las bases debido al riesgo que esto representa.

“Estimados: Lamentablemente no tenemos firma para renovar seguros, ni combustible, ni nada. En este marco es crucial que los agentes no salgan de las bases. Es un riesgo enorme si lo hacen. Es una situación difícil pero hasta que no tengamos nuevas autoridades debemos cuidar estas cuestiones”, reza un mail interno de la ANSV que fue dirigido a los trabajadores, quienes ven impedidos la posibilidad de salir a fiscalizar", reza uno de los mails enviados a los inspectores.

La activista Vivian Perrone, fundadora de la ONG Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano -el joven que tenía apenas 14 años cuando el 1 de mayo de 2002 fue arrollado, abandonado y asesinado por Eduardo Sukiassian a pocos metros de la Quinta de Olivos-. advirtió a LaNoticia1.com por la parálisis de la ANSV y la falta de gestión en materia de seguridad vial.

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial está paralizada. No se hacen controles, no hay gestión. Los hechos viales siguen acompañados de lesiones graves y muerte", expresó Perrone en declaraciones a este medio. Desde el 10 de diciembre, fecha del cambio de Gobierno, la activista viene solicitando la reanudación de los controles en las rutas y autopistas pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

“Desde el 10 de diciembre que hubo cambio de Gobierno estamos pidiendo que se retomen los controles en las rutas y las autopistas. El reclamo particularmente lo estoy haciendo yo. Ya tuve audiencias con el ministro de Infraestructura del Gobierno de Javier Milei, Guillermo Ferraro, quien desde su cartera concentra las áreas de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones", indicó a este medio.

“Desde hace más de un mes me están diciendo que hay que esperar, que hay que esperar a que nombren a todos. Lo que me pregunto yo es, si no tienen gente para ese organismo ¿por qué no dejaron a quienes estaban hasta ver realmente qué hacer? Pero lo que no puede pasar es que dejen así a la Agencia Nacional de Seguridad Vial totalmente acéfala”, reprochó Perrone.

“En este momento del año cuando las rutas estan llenas, no se puede ahorrar en nafta, sueldo de un director, etcétera. La vida es lo más importante que tenemos. Por eso tenemos que cuidarla haciendo funcionar a la ANSV”, concluyó la mujer ante nuestros micrófonos, donde reclamó al gobierno nacional por una urgente solución a este conflicto.

La falta de información actualizada en la página oficial de la ANSV desde finales de diciembre pasado agudiza las preocupaciones sobre la inactividad del organismo. A pesar de los notables logros durante la gestión pasada, la ANSV enfrenta ahora una crisis que afecta directamente la seguridad en las carreteras bonaerenses y las del resto del país.

En tanto, desde el entorno del ex titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, confirmaron a LaNoticia1.com que por la información que ellos manejan, “aún no hay sucesor en el organismo” y que “los controles se encuentran paralizados”. Cabe recordar que pese al cuestionado gobierno del expresidente Alberto Fernández, la ANSV fue uno de los pocos organismos que funcionaron bien durante la última gestión.

Con su particular estilo, Martínez Carignano logró poner la seguridad vial en la agenda de los medios y la política. En su mandato además logró una reducción del 28% en siniestros fatales y la aprobación de la tan ansiada Ley de Alcohol Cero en el Congreso. Una de las estrategias más llamativas del exfuncionario para concienciar sobre la seguridad vial fue su particular presencia en las redes sociales.

El testimonio de los trabajadores de la ANSV refleja la angustiante situación en la que se encuentran y la falta de recursos esenciales para realizar sus labores. Sin la designación de nuevas autoridades, la incertidumbre persiste y la seguridad vial queda en un estado precario. Desde distintos organismos reclaman respuestas para resolver este conflicto que pone en riesgo la vida de miles de bonaerenses.