El Gobierno nacional oficializó cambios en la conducción del PAMI y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del organismo, en reemplazo de Esteban Leguizamo. La funcionaria tiene antecedentes en la administración pública bonaerense, donde ocupó cargos en las municipalidades de Hurlingham y Morón.

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Pérez tiene 55 años, es abogada y escribana y se desempeñó como secretaria en ambas intendencias, durante gestiones de distinto signo político: el peronismo en Hurlingham y el PRO en Morón.

Su llegada al PAMI se produjo en 2025, cuando fue designada directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín, una de las dependencias territoriales de la obra social, que tiene a su cargo la atención de los afiliados en distintos distritos.

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Verónica Pérez cuando era funcionaria en el municipio de Morón.

En septiembre de 2026 asumió como coordinadora ejecutiva del organismo. Según publicó Clarín, su presentación ante los equipos del PAMI contó con el acompañamiento personal de Santiago Caputo, asesor presidencial y una de las figuras de mayor influencia dentro del Gobierno nacional.

La llegada de Pérez a la conducción se produjo después de la salida de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo, respectivamente. Ambos habían asumido sus cargos en diciembre de 2023, al comienzo de la gestión de Javier Milei.

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El recambio se produjo en medio de tensiones internas por el control del PAMI. Según publicó Clarín, Leguizamo y Zamparolo habían solicitado una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear su malestar por la intervención de funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en la estructura del organismo. El ministro les habría indicado que hablaran directamente con el asesor.

La disputa política se desarrolló en paralelo a una crisis financiera y prestacional. Durante 2026, las demoras en las partidas del Tesoro nacional acumularon deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores. También hubo reclamos de médicos por honorarios atrasados y valores de consulta, con consecuencias en la atención de los cerca de seis millones de afiliados.

https://t.co/MPe3oxsRnM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) November 24, 2026

Quién es la nueva subdirectora del PAMI

Junto con Pérez fue designada Elizabeth Ana Osterberg, médica con una extensa carrera dentro de la estructura sanitaria del organismo.

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La funcionaria también tiene antecedentes en la provincia de Buenos Aires: trabajó en el Hospital Zonal Zenón Videla Dorna, de San Miguel del Monte, antes de desarrollar su carrera en el ámbito nacional.

Ingresó a la Administración Pública Nacional en 2010 y, desde 2012, ocupó distintos cargos dentro del PAMI. Entre ellos, se desempeñó durante más de ocho años al frente de la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas.

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Durante 2025 también trabajó como asesora de la Unidad Técnico Médica, desde donde representó al organismo en encuentros vinculados con la receta electrónica y la digitalización de las órdenes médicas. En agosto de 2026 fue nombrada directora de esa unidad y, semanas después, se incorporó a la Comisión de Seguimiento de los Convenios con Entidades Farmacéuticas y Laboratorios Adherentes.

Al anunciar los cambios, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, señaló que la nueva conducción tendrá como prioridades mejorar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos y fortalecer los mecanismos de control.

El objetivo oficial, según comunicó la cartera sanitaria, es que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones para sus afiliados.