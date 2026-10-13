Otelo Milani fue periodista, tipógrafo y dirigente político, pero su nombre quedó ligado especialmente a Villegas Ilustrado, la revista que durante décadas registró la vida de General Villegas y sus localidades. Su historia fue reconstruida por Diario Actualidad, de General Villegas, en una nueva entrega de Goyo el Memorioso.

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Nacido en Ameghino en 1906, Milani llegó a General Villegas en 1923 y comenzó a trabajar en distintos medios gráficos. Aprendió el oficio de tipógrafo y participó en publicaciones como La Nota, El Comentario y El Independiente. También fundó La Idea junto a Miguel Olivares, con una orientación vinculada a la Unión Cívica Radical.

Su principal legado fue Villegas Ilustrado. Aunque la revista había aparecido en 1937 bajo la dirección de Constantino Llorens, Milani la adquirió y en 1946 inició una nueva etapa. Con tapas en color y abundantes fotografías, llegó a una tirada aproximada de 1.600 ejemplares y circuló por la ciudad cabecera, los pueblos del distrito y localidades vecinas.

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Durante 38 años, hasta 1983, sus páginas reunieron información social, cultural, deportiva, comercial e institucional, además de fotografías y acontecimientos familiares. En una época sin comunicaciones digitales, la publicación se convirtió en un registro de la vida cotidiana de la comunidad.

Milani también tuvo participación institucional y política: integró la comisión directiva de la Sociedad Italiana y fue concejal en distintas oportunidades por la UCR. El Honorable Concejo Deliberante lo distinguió como ciudadano ilustre de General Villegas.

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Falleció en 1999, a los 92 años. La colección completa de Villegas Ilustrado fue donada por el propio periodista al Centro de Historia Regional, donde las revistas fueron digitalizadas para preservar su contenido.

Su legado trasciende el ejercicio del periodismo: las fotografías, los nombres y las historias que reunió constituyen un archivo de la memoria colectiva de General Villegas, un testimonio del valor de contar la historia bonaerense desde sus propias comunidades.