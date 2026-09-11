La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, encabezado por Emiliano Balbín, le rindió tributo a la memoria de Sergio Karakachoff en la sede del Comité Provincia. Durante la ceremonia, dirigentes de toda la Provincia acompañaron el encuentro en el que se le entregó una distinción y reconocimiento especial a la familia del histórico referente.

Ads

Al cumplirse 50 años de su secuestro y asesinato, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se reunió para conmemorar la trayectoria y vida “de un militante cabal, cuyo ejemplo de compromiso intelectual y militancia territorial dejó una marca imborrable en la historia política Argentina al poner su cuerpo, saber y coraje al servicio de la gente”, destacaron desde el partido político.

Durante el encuentro, Balbín resaltó la impronta transformadora del dirigente platense y señaló: "el 'Ruso' entendió antes que muchos que la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la justicia social son indivisibles del compromiso democrático. En tiempos que demandan coherencia, valentía cívica y vocación colectiva, su legado sigue marcando nuestro rumbo de manera ineludible".

Ads

A 50 años de su asesinato, recordamos al «Ruso» Karakachoff: un militante que puso el cuerpo y el coraje en defensa de los DD.HH., la justicia social y la democracia.



¡Sergio Karakachoff, presente! 🇦🇷#SergioKarakachoff #UCR #MemoriaVerdadYJusticia pic.twitter.com/Cpd7G5vRb2 — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) September 10, 2026

Asimismo, durante la jornada se subrayó el valor ético y la visión estratégica de Karakachoff en la construcción de los cimientos democráticos del país, destacando su labor incansable como abogado querellante en la defensa de presos políticos y trabajadores durante los años más oscuros de la Argentina.

"Con la entrega del presente conmemorativo a sus allegados la UCR bonaerense reafirmó su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y las luchas por la igualdad y los derechos colectivos que signaron la vida de Sergio Karakachoff", se destacó.

Ads

Karakachoff, figura central de la militancia universitaria y la defensa de los derechos humanos en La Plata, era un abogado laboralista, dirigente político, periodista y fundador de Franja Morada.

Fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional en 1968 y del Movimiento de Renovación y Cambio dirigido por Raúl Alfonsín. En 1975, integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde donde presentó numerosos hábeas corpus en defensa de detenidos y desaparecidos, en un contexto de creciente persecución y violencia política.

El 10 de septiembre de 1976, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura militar junto a su amigo y compañero Domingo “Mingo” Teruggi. Apareció muerto el 11 de septiembre, en las afueras de la ciudad de La Plata.