La Copa de La Liga lleva dos fechas y la lucha por el descenso se lleva la atención. Cuando finalice este torneo bajaran de categoría dos equipos. El que parece estar condenado es Arsenal, ultimo en promedios y en tabla general. Por lo tanto, resta saber quién es el otro club que lo acompañará.

Hay 4 equipos bonaerenses comprometidos

Sacando a Arsenal de Sarandí quedan ocho equipos que van a pelear por no quedar ultimo o anteúltimo para no descender. Hay que recordar que el descenso por promedios se lo está llevando Arsenal y no parece que eso se vaya a modificar. Por lo tanto, solo resta saber quién se va por la tabla general.

Foto: promiedos

Huracán, con 28 puntos, hoy también estaría bajando a la segunda categoría. Lo sigue Central Córdoba de Santiago del Estero con 29, Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez (ambos con 30); Colón e Independiente (los dos con 31); Banfield (33) y Tigre (34).

Los bonaerenses que lucharan serán, por lo menos, Gimnasia, Independiente, Banfield y Tigre. Falta mucho pero el torneo tiene solo 14 fechas y ya se jugaron dos.