Cuatro integrantes de una familia de origen paraguayo son las víctimas que murieron este lunes por la tarde, en un choque múltiple ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura de la Isla Talavera.

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El siniestro, ocurrido alrededor de las 13.30 en el kilómetro 98 de la autovía, se produjo en medio de condiciones climáticas adversas debido a las lluvias que afectaban la zona.

El choque múltiple involucró a tres vehículos, con el vuelco de uno de ellos en una zona ubicada entre los dos puentes del Complejo Zárate - Brazo Largo, en Isla Talavera. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, una camioneta Nissan X-Trail blanca perdió el control, derrapó y cruzó hacia el carril contrario. Allí impactó de frente contra un Renault Sandero gris en el que viajaba la familia paraguaya. Un tercer vehículo, una camioneta BAIC BJ30E negra, también resultó involucrado al recibir un golpe en su parte trasera izquierda.

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Por la violencia del impacto, el Sandero terminó montado sobre un guardarrail y fallecieron cuatro de los cinco ocupantes del vehículo. Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Marcelino Sánchez Pereira, de 42 años, y César Sánchez Pereira, de 33; su madre, Rosalía Pereira Cáceres, de 67 años; y Nicolás Sánchez Torres, de apenas 3 años, hijo de César.

La única sobreviviente del automóvil fue Mari Carmen Torres, de 30 años, madre del niño fallecido. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde permanecía internada en terapia intensiva. Familiares indicaron que se encontraba estable, aunque en estado delicado, informó Clarín.

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La familia había viajado a Paraguay durante el fin de semana para visitar al padre de los hermanos Sánchez Pereira, exesposo de Rosalía y abuelo de Nicolás, quien atravesaba graves problemas de salud.

Nicolás, una de las víctimas, era un alumno de nivel inicial del Colegio Proyección XXI de Bernal. La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y las autoridades de la institución emitieron un comunicado expresando sus condolencias y decretaron duelo institucional para este miércoles, con suspensión total de clases en señal de respeto.