Quiénes son todos los que fueron a votar y terminaron presos: prófugos atrapados por la Policía en colegios bonaerenses
Durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, varios prófugos fueron detenidos mientras intentaban votar en Lomas de Zamora, La Plata, Tigre, Quilmes, La Matanza y San Nicolás.
Lomas de Zamora
- F.P., 27 años, buscado desde 2020 por robo agravado modalidad “piratas del asfalto”, fue detenido en la Escuela Secundaria N°56 de Villa Fiorito.
- El hecho ocurrió en 2020 en Lanús, cuando interceptó un Fiat Fiorino con mercadería, dinero y cheques, obligando al conductor a descender del vehículo.
- El prófugo quedó alojado en la Comisaría 5° de Villa Fiorito, a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de Lomas de Zamora.
La Plata
- R.J.C., 23 años, fue capturado por la Policía a instancias de la UFIJ N°11 y el Juzgado de Garantías N°1.
- Se lo buscaba por intento de homicidio de un hombre de 29 años en Berisso, ocurrido durante una pelea con arma blanca.
- La detención se concretó en la Escuela EP N°10, ubicada en Montevideo y 74. La víctima permanece estable, aunque bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida.
Tigre
- G.M.R., buscado por abuso de arma agravado, fue detenido en el Colegio María de Guadalupe, avenida de los Constituyentes 2924, Tigre.
- Además, A.R.D., acusado de abuso sexual agravado por vínculo y por su condición de guarda, fue capturado en la Escuela N°14 de General Pacheco, en la mesa N°537. Se lo investiga por presunto abuso de su hija menor de edad.
Quilmes
- L.M.A., 38 años, buscado por privación ilegítima de la libertad, fue detenido en la Escuela EP N°35 / ES N°78, Craviotto 2630, y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.
- D.D.J., 38 años, imputado por abuso sexual agravado, fue atrapado en la Escuela EP N°2 – ES N°42, calle 806 N°2374, cuando se presentó a votar.
La Matanza
- O.B.D., 54 años, buscado por abuso sexual y amenazas, fue detenido en la Escuela E.P N°91 – E.S N°112 Thomas Edison, en Isidro Casanova, a disposición del Juzgado de Garantías N°4 y la UFI N°4 de Violencia de Género.
San Nicolás
- M.M.S., con pedido de captura desde el 7 de marzo por robo agravado en poblado y en banda y por escalamiento, fue atrapado en la EPN°30, Avenida Central N°1850.
