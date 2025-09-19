La fuerte tormenta registrada en varios municipios de la provincia, especialmente del conurbano, este viernes en Quilmes tuvo se registró la caída de un rayo en pleno centro de la ciudad.

Ads

El rayo descendió sobre el mástil de la Escuela de Educación Técnica N°5 “Reino de España”, ubicada en la calle Garibaldi, entre Sarmiento y Paz, y provocó daños en los equipos de aire acondicionado del edificio escolar.

El hecho se produjo en horas de la mañana, justo cuando comenzaban las intensas lluvias que azotaron la región.

Ads

Si bien no se registraron heridos, el impacto generó alarma entre vecinos y la comunidad educativa.

Autoridades del establecimiento verificaron las instalaciones para evaluar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de los alumnos y docentes. Desde el entorno escolar señalaron que los equipos eléctricos fueron los más afectados, mientras que la estructura del edificio no presentó riesgos mayores, informó La noticia de Quilmes.

Ads