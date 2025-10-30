La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este jueves junto al diputado provincial, Facundo Tignanelli, autor del proyecto de ley, el acto de señalización vial con su nuevo nombre a la avenida Diego Armando Maradona, ex Gobernador Monteverde, en su intersección con calle 893, en San Francisco Solano.

“Esto no es solamente renombrar una ruta, sino que en el corazón del conurbano podamos tener una calle que une varios distritos con el nombre de quien representa los valores más profundos de nuestro país. Y cuando digo eso no me refiero superficialmente a llevar la camiseta, o sentir o no sentir al país, sino a lo que significa la dignidad del pueblo argentino. El hecho de poder decirle que no al poder más grande del mundo cuando se te presenta, por representar a la Argentina”, sostuvo la jefa comunal en el marco del 65º aniversario del nacimiento del fallecido ídolo argentino.

Y aseguró: “Por todo lo que significa Diego Armando Maradona, no solo tenemos hoy este mural y cumplimos con la ley provincial para que todos los vecinos y vecinas conozcan que esta ruta se llama Diego Armando Maradona, sino que también llevamos adelante obra pública, y le ponemos su nombre porque Maradona es, para la Argentina, una esencia”.

En este marco, Tignanelli señaló: “No es casual que su nombre se lo hayamos puesto a la Ruta Provincial 4, conocida como Camino de Cintura, porque atraviesa todo el conurbano bonaerense. Diego nació acá, en el conurbano. Es parte de una esencia muy nuestra, de qué es lo que somos como argentinos y como argentinas, y qué es lo que nunca jamás vamos a ser: mulo de los de afuera”.

Y subrayó: “Diego llenó un estadio, diciéndole que el pueblo argentino no se iba a someter jamás a los designios de Norteamérica, o de los intereses yankis. Y eso era Maradona, plantarse siempre, defendiendo la bandera. Y obviamente, se lo extraña, se lo necesita, y por eso, es obligación de los que estamos acá recordarlo”.

Cabe destacar que el nombramiento de la calle se concretó a partir de la Ley Provincial Nº 15.259, promulgada el 18 de enero de 2021, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli. Además, desde la Dirección de Arte Público y Muralismo local se realizó un mural en homenaje al 10, en una pared cedida por la carnicería “Cabaña Don Theo”.