La empresa petroquímica, de origen estadounidense y especializada en embalajes, comenzó un proceso de reestructuración en su planta de Quilmes, ubicada en Primera Junta al 500.

Ads

Fundada en 1960 que se dedica a los envases y embalajes en diferentes rubros, comenzó con el conflicto con el personal a principios de noviembre cuando comunicó la desvinculación de 89 empleados.

Dicha medida generó una protesta y paralización de la planta. Luego, intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia que ordenó la conciliación obligatoria y la reincorporación de los operarios de manera provisoria.

Ads

Sin embargo, una vez que terminó el proceso dictado por el gobierno bonaerense, la firma avanzó con 65 despidos, lo que llevó nuevamente a la movilización de los empleados y el gremio que comenzaron un paro por tiempo indeterminado.

En las audiencias hubo diálogo entre las partes pero los delegados aseguran que la empresa cortó toda comunicación cerca del fin de año.

Ads

“Veníamos de una situación de una planta que no estaba trabajando bien en la que trabajaban 25 personas, pero las otras tres plantas -que son aproximadamente el 80% de lo que es la planta de Quilmes- estaban trabajando hasta con horas extras, entonces creíamos que esas 25 personas podían ser absorbidas tranquilamente, sobre todo porque tenemos personas de 62, 63 años”, aseguró el delegado general de la comisión interna de la empresa, Alfredo Piscopo.

Sin embargo, el 3 de noviembre pasado, recordó en declaraciones a AM 750, la empresa anunció los despidos. "En ese sentido empezamos una negociación en la que 45 personas iban a quedar en la calle pero muchos de esos compañeros se querían ir voluntariamente”, agregó, cuestión que finalmente fue aceptada. Según el delegado, la negociación “venía bien hasta que el 29 de diciembre en una audiencia en el Ministerio nos quisieron hacer llegar un escrito de un montón de flexibilización laboral -por ejemplo, mayor producción con menos personal- que no habíamos hablado y cuando le dijimos que no íbamos a firmar eso, la empresa cortó la negociación y echó a 65 compañeros”.

Sealed Air se dedica a elaborar embalajes protectores para alimentos, tiene alrededor de 200 operarios y 100 empleados administrativos en Quilmes y se escuda en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para el despido de los operarios.