Quini 6: Un apostador de San Nicolás ganó más de 1.800 millones de pesos
El afortunado acertó todas las bolillas de la modalidad Tradicional, correspondiente al sorteo 3.424 del quini, realizado este domingo 8 de noviembre. Los números de la suerte fueron: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43.
Un apostador de San Nicolás acertó los seis números del Quini 6 en la modalidad Tradicional, en el sorteo de este domingo y se quedó con un pozo de $1.852.200.529.
La combinación de la fortuna fue: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43.
Las demás modalidades quedaron vacantes.
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $6.690.000.000.
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