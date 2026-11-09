Un apostador de San Nicolás acertó los seis números del Quini 6 en la modalidad Tradicional, en el sorteo de este domingo y se quedó con un pozo de $1.852.200.529.

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La combinación de la fortuna fue: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43.

Las demás modalidades quedaron vacantes.

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El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $6.690.000.000.

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