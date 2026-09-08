El caso RainbowEX, la plataforma de criptomonedas que en 2024 puso a San Pedro en el centro de una de las investigaciones por presunta estafa financiera más resonantes de la Provincia de Buenos Aires, volvió a cobrar notoriedad con un documental de LA NACION que reconstruye la historia y reúne testimonios de damnificados, especialistas y dos de los principales acusados.

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La historia fue seguida desde el primer momento por La Opinión Semanario, el medio de referencia de San Pedro que investigó y documentó el desembarco de RainbowEX, su crecimiento y el impacto que tuvo entre los vecinos. Desde LANOTICIA1 también seguimos el caso desde sus comienzos, acompañando cada una de las etapas de una historia que rápidamente dejó de ser un fenómeno exclusivamente local para convertirse en uno de los casos de presunta estafa financiera más resonantes de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora, el documental realizado por la documentalista Cecilia Milijiker vuelve sobre aquella historia y suma un elemento hasta el momento poco habitual: el testimonio desde la cárcel de dos de los principales acusados.

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Maximiliano Braga y Luis Pardo hablaron desde la Unidad Penal N°3 de San Nicolás, donde permanecen detenidos junto a Alexis Pan. Los tres están acusados de estafas reiteradas. En la producción, Braga y Pardo dieron su versión sobre cómo llegaron a RainbowEX y sostuvieron que ellos también fueron víctimas de la plataforma.

El fenómeno había excedido ampliamente a San Pedro. Durante 2024, miles de vecinos llegaron a invertir sus ahorros en un sistema que prometía rendimientos extraordinarios en dólares mediante operaciones con criptomonedas. La magnitud de la convocatoria fue tal que, según estimaciones difundidas durante la investigación, una parte muy importante de los habitantes de la ciudad llegó a involucrarse.

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RainbowEX se presentaba como una plataforma de trading de criptomonedas. Los usuarios recibían diariamente, a través de grupos de Telegram, indicaciones conocidas como “las señales”, que supuestamente permitían obtener importantes ganancias. Una mujer conocida como “La China” o “La China Ali” aparecía como una de las principales referencias para quienes ingresaban.

El problema comenzó cuando los usuarios quisieron retirar su dinero. En octubre de 2024 empezaron a multiplicarse las dificultades para recuperar los fondos y la Justicia inició una investigación que terminó involucrando tanto al fuero federal como a la Justicia penal bonaerense.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó durante la investigación que RainbowEX, Rainbow Exchange y Knight Consortium no estaban inscriptas en el registro correspondiente ni habían solicitado autorización para operar como proveedores de servicios de activos virtuales.

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La causa también avanzó sobre posibles conexiones internacionales y sobre el entramado de personas que promocionaban la plataforma en San Pedro. La Justicia federal dispuso el bloqueo de sitios vinculados a RainbowEX y se realizaron allanamientos en diciembre de 2024.

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Los acusados cuentan su versión

En el documental, Pardo confirmó que fue Braga quien lo invitó a participar. Braga, por su parte, explicó que había conocido RainbowEX a través de Facundo Villalba, otro de los imputados.

Pardo contó que llegó a pedir un préstamo de tres millones de pesos para invertir y que también incorporó a familiares y conocidos. Su argumento es que nunca habría puesto ese dinero ni comprometido a su entorno si hubiera sabido que se trataba de una estafa.

“Si yo hubiese sabido, no meto un préstamo de tres millones a cinco años en una plataforma que se puede caer”, sostuvo.

Braga planteó una defensa similar y afirmó que quienes ingresaron a RainbowEX asumieron un riesgo de inversión. También reconoció que obtuvo ganancias mientras la plataforma funcionó, aunque sostiene que eso no significa que haya sabido que detrás existía una maniobra fraudulenta.

La investigación judicial sostiene una hipótesis completamente diferente. RainbowEX es investigada como una presunta estafa piramidal con características de esquema Ponzi, en la que el dinero de los nuevos participantes habría permitido sostener los pagos y las ganancias que observaban quienes ya estaban dentro.

El documental también reconstruye cómo la plataforma buscó construir una imagen de legitimidad. Hubo eventos, premios para los principales inversores y una supuesta estructura internacional detrás de Knight Consortium.

Cuando la plataforma dejó de permitir los retiros, muchos descubrieron que no podían recuperar el dinero que habían colocado. El caso provocó un fuerte impacto económico entre familias de San Pedro y puso bajo la lupa un tipo de esquema que también se había registrado en otros puntos del país.

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El 19 de diciembre de 2024 se realizaron los allanamientos y fueron detenidos varios de los referentes locales de la estructura investigada. Desde entonces, la causa avanzó sobre el rol que habría tenido cada uno de los imputados y sobre el destino de los fondos.

Braga y Pardo, que permanecen detenidos, rechazaron la posibilidad de un juicio abreviado porque implicaría asumir una responsabilidad que niegan. Ambos sostienen que quieren defenderse en un juicio oral y público.

“Yo invité a un amigo, después a algunos familiares, a mi vieja, a mi hermana, para que ellos metan su ahorro ahí”, contó Pardo en el documental.

La causa todavía debe determinar qué responsabilidad penal tuvo cada uno de los acusados.