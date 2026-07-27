Reapareció Aníbal en Casa de Gobierno bonaerense: "Nunca me van a ver con un cartel de Cristina libre"
El exministro de Seguridad sostuvo que la ex vicepresidenta "no puede ser candidata" aunque la defendió porque "es inocente". Pasó por La Plata para reunirse con el ministro de Gobierno Carli Bianco, mano derecha de Axel Kicillof. Además, apoyó al Gobernador como candidato en 2027.
Aníbal Fernández, exministro de Seguridad y exjefe de Gabinete, pasó por la sede de la Gobernación bonaerense. Antes, habló con la prensa y dejó algunos títulos siguiendo fiel a su estilo de hablar sin filtro y al pie.
El ex jefe de Gabinete consideró que "hoy el peronismo, sacando a Axel, no tiene a nadie" con potencial para ser candidato a presidente en 2027. "Nosotros lo tenemos que cuidar", opinó.
Por otro lado, consultado sobre la situación judicial de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, rechazó los gestos simbólicos alrededor de la causa: “A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice ‘Cristina libre’. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien mande a hacer un cartel”.
Y agregó: "Cristina no puede ser candidata. Esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pies ni cabeza no le permite presentarse”.
Además, cuestionó las consignas que impulsan una eventual postulación de la expresidenta: “¿Qué quieren inventar? ¿Van a meter una lista para que aparezca un oficio que diga que no puede actuar? Es estúpido, yo no hago esas cosas”.
Asimismo, el exfuncionario y excandidato a gobernador en las elecciones 2015, señaló que “diez veces” pidió ver Fernández de Kirchner en San José 1111 y de esas ocasiones han hablado por teléfono, reveló. También criticó a quienes “tomaron la lapicera que no les pertenece” y pusieron a “amigos” en la lista quienes "no se saben quiénes son". “Así le fue al peronismo”, remató.
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