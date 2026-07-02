Martín Insaurralde volvió a quedar en el centro de la escena pública. El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires fue encontrado por un equipo de TN cuando ingresaba a un edificio ubicado en Libertad 567, frente a Tribunales, donde, según la investigación periodística, funcionaría una oficina vinculada al sindicato de trabajadores del juego (ALIARA).

Ads

Las imágenes, difundidas este miércoles por TN, muestran a Insaurralde llegando en un Chevrolet Cruze e ingresando rápidamente al edificio. Al advertir la presencia de la periodista Guadalupe Vázquez, se cubrió el rostro y evitó responder las preguntas.

De acuerdo con la investigación del canal, vecinos del edificio aseguraron que el exfuncionario concurre al lugar desde marzo y que suele cumplir una rutina de oficina, ingresando cerca del mediodía y retirándose alrededor de las 17.00.

Ads

Puede interesarte

Siempre según TN, en el décimo piso del edificio funcionaría de manera informal una oficina vinculada a ALIARA, aunque formalmente ese espacio figura a nombre del estudio jurídico de los abogados Mariana Gallego y Antonio Mura.

Durante la emisión del programa también se informó que el abogado Mauricio D'Alessandro explicó que Insaurralde utiliza ese lugar para mantener reuniones con sus abogados y evitar cruzarse con otros clientes del estudio que lo representa en la causa judicial.

Ads

Puede interesarte

La causa judicial

La reaparición pública de Insaurralde se produce mientras continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que se inició tras el escándalo desatado en septiembre de 2023 por la difusión de las imágenes de su viaje junto a Sofía Clerici a bordo del yate "Bandido", en Marbella.

A raíz de ese episodio, Insaurralde renunció a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y quedó apartado de la actividad pública.

En el informe difundido por TN también se sostuvo que el exfuncionario mantendría reuniones con dirigentes políticos y personas vinculadas al mundo del juego. Esas afirmaciones fueron atribuidas a fuentes periodísticas y, hasta el momento, no forman parte de una confirmación judicial.