En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados bonaerense se presentó el libro “Rebeldía y Progreso: Jóvenes Argentinos en la Nueva Era”, escrito por el politólogo y docente universitario Rafael Pérez Muñoz.

Ads

La publicación analiza los nuevos desafíos que atraviesa la juventud luego de la pandemia, con especial atención en la salud mental, el uso de las pantallas y las redes sociales. También plantea una mirada crítica sobre el sistema educativo y su adaptación a la era digital.

Otro de los ejes del libro es la capacidad de los jóvenes para adaptarse a los cambios tecnológicos, entre ellos el avance de la inteligencia artificial.

Ads

Durante la presentación, Pérez Muñoz explicó que la obra surgió a partir de distintos interrogantes sobre la situación de los jóvenes y sostuvo que es necesario repensar el sistema educativo incorporando la tecnología y generando espacios de comunidad.

También remarcó la importancia de mantener un diálogo permanente con los jóvenes para conocer sus necesidades y comprender los cambios que atraviesa esta generación.

Ads

El autor estuvo acompañado durante la presentación por la diputada Ayelén Rasquetti y el prosecretario administrativo de la Cámara baja, David Alcalá. También participaron los diputados Juan Malpeli y Emiliano Balbín (MC), y la senadora provincial Nerina Neumann.

Por su parte, Rasquetti presentó un proyecto para que la publicación sea declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense.

Al cierre de la actividad, Alcalá destacó que el libro propone repensar las formas de educar y escuchar a los jóvenes, a partir de las transformaciones sociales y educativas que dejó la crisis sanitaria.