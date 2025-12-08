Guillermo Castello dejará las llaves de su despacho a la diputada bonaerense electa por Unión por la Patria, Mayra Mendoza, según contó en su cuenta de X, pero no sin antes dejar su sello, siempre polémico como en cada sesión.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, señaló Castello. “Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, preguntó con ironía el diputado libertario, señalando las paredes pintadas de morado.

No faltaron los usuarios que le recordaron que el violeta es el color identitario que utiliza la gestión de Quilmes desde el 2019 y hasta deslizaron que la mano de pintura era un favor que le estaban haciendo a la intendenta saliente.

Mayra Mendoza en la Apertura de Sesiones de Quilmes

"Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en en municipio de Quilmes", expresó un usuario. "Viste que soy un buen vecino", le contestó Castello.

