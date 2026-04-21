Nicolás Kreplak respondió a la Oficina de Respuesta Oficial quien señaló que es falso que el gobierno nacional haya cortado la ayuda de medicamentos del Plan Remediar, tal como afirmó el gobernador Axel Kicillof hoy a la salida de la audiencia de la Corta Suprema.

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“Es completamente falso que el Ministerio de Salud de la Nación haya recortado la ayuda en medicamentos. Aunque ya lo aclaramos varias veces, parece que al gobernador Axel Kicillof le sigue costando procesar números tan claros como estos: lo que hicimos fue reforzar la asistencia, priorizando los tratamientos de alto costo que no pueden esperar y que salvan vidas”, señaló la dependencia que se encarga de cuestionar o desmentir a medios de comunicación y opositores y de difundir la voz de los funcionarios.

FALSO.



Es completamente falso que el Ministerio de Salud de la Nación haya recortado la ayuda en medicamentos. Aunque ya lo aclaramos varias veces, parece que al gobernador Axel Kicillof le sigue costando procesar números tan claros como estos: lo que hicimos fue reforzar la… https://t.co/zvPlalO3Oj — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 21, 2026

Y agregaron: “Nación responde cuando las provincias rechazan las solicitudes, y cada año son más. Estos medicamentos están destinados a personas con enfermedades graves, en situación de vulnerabilidad y sin cobertura, cuando su tratamiento no es garantizado por los ministerios de sus jurisdicciones”.

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En respuesta a la desmentida, salió Kreplak quien a través de la misma red social (X) señaló: “Estos 5 trolls pagados directamente con la nuestra nos quieren hacer creer que no recortaron y ajustaron brutalmente en medicamentos”.

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“Remediar, oncológicos, PAMI, anticonceptivos, anti tuberculosos, anti HIV, medicación de la ANDIS y discapacidad. Son decenas de millones de medicamentos menos. Ustedes son unos cómplices con un celular encerrados en la casa de gobierno, porque si salen a la calle se mueren del miedo”, añadió.

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Las cifras que difundió la Oficina de Respuesta Oficial indican que “en 2025 el Gobierno nacional invirtió $136.269.919.037 en medicamentos de alto costo. Para 2026 se proyecta un gasto de $226.607.991.248, con un aumento del 27,38% en pacientes asistidos y del 66,29% en la inversión. Solo en el primer trimestre de 2026 ya llevamos invertidos $56.651.997.812”.

Estos 5 trolls pagados directamente con la nuestra nos quieren hacer creer que no recortaron y ajustaron brutalmente en medicamentos.



Remediar, oncologicos, PAMI, anticonceptivos, anti tuberculosos, anti HIV, medicación de la ANDIS y discapacidad. Son decenas de millones de… https://t.co/n41USowXKA — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 21, 2026

“La provincia de Buenos Aires concentró el 55,14% de ese monto en 2025 y en el primer trimestre de 2026 ya recibió $25.508.878.996,35. Es decir, sigue siendo, con diferencia, la provincia más beneficiada. ¿Y todavía tienen la cara de hablar de “recorte”? Los medicamentos de bajo costo, incluso varios de venta libre (un ibuprofeno, por ejemplo), pueden y deben ser adquiridos por las provincias según su realidad sanitaria”, agregaron.

Asimismo, plantearon: “En otras palabras, y para que quede meridianamente claro esta vez: mientras Nación sostiene tratamientos que no pueden esperar para salvar vidas de bonaerenses a quienes su gobierno —de forma negligente— no les da respuesta, el kirchnerismo monta operetas para esconder que no quiere asumir sus propias responsabilidades. No se hace cargo de la atención primaria mientras recorta la mínima ayuda alimentaria que ofrecía a sus habitantes más pobres. Esperemos que el Gobernador haya comprendido por fin. Ahora le pedimos que revise sus prioridades: baje el gasto político, como la multitudinaria (y multimillonaria) comitiva para su viaje a España (que pagaron los bonaerenses) y la exorbitante pauta en medios amigos. Ocúpese de lo que realmente le corresponde como gobernador”.