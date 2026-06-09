En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Jimena López, diputada nacional del Frente Renovador, de Necochea, uno de los distritos eventualmente afectados por esta quita, señaló que fue “un encuentro muy fructífero donde los jefes comunales pudieron expresar las realidades territoriales y cómo impactaría la definición de quitar zona fría en sus localidades”

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En ese sentido mencionó el contexto en que se produce este proyecto donde se “dio de baja el Remediar y no hay medicación de Pami”, y los municipios deben “afrontar la mayoría de las demandas, con el aumento del valor de los servicios básicos esenciales que van a afectar la vida cotidiana de nuestros vecinos”.

Asimismo, López mencionó que varios municipios trajeron miles de firmas para que llegado el caso que la media sanción salga poder activar un reclamo colectivo.

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Otro de los asistentes al encuentro en el Congreso nacional fue Carlos Minucci, presidente del Concejo deliberante de Mar Chiquita, quien aseguró a este portal que "fue una reunión sumamente importante para establecer una agenda que genere las condiciones para poder informar a los vecinos de que estamos tratando de frenar la sanción definitiva en el Senado de la nación”.

“Son muchos municipios los que se encuentran afectados, y celebramos el compromiso y la adhesión de tantos espacios de la sociedad”, destacó al referirse a las 94 comunas que se verían eventualmente fuera del régimen.

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Asimismo recalcó que deben seguir trabajando junto al intendente Walter Wischnivetzky y el senador provincial Jorge Paredi “para poder resistir el avance de la (quita de la) zona fría en la quinta sección y en Mar Chiquita”.

Por otra parte, recordó que el Concejo Deliberante de su distrito aprobó una comunicación en rechazo a posibles modificaciones en el régimen de subsidios que afectaría a hogares del distrito que actualmente mantienen descuentos en la tarifa de gas. “Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los vecinos frente al intento del gobierno nacional de recortar los subsidios al gas. En el último debate, alzamos la voz contra un ajuste que asfixia a nuestras familias”, manifestaron desde el bloque de concejales de Fuerza Patria.

A la espera del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, diputados nacionales del peronismo recibieron en el Congreso a los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires con el fin de defender el beneficio por zona fría que intenta eliminar el gobierno nacional.

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La iniciativa del gobierno de Javier Milei, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, propone una readecuación del esquema de subsidios al gas natural. De avanzar, esto podría derivar en la exclusión o reducción del beneficio para municipios actualmente alcanzados por la Ley N° 27.637.

Durante el encuentro, los jefes comunales entregaron un petitorio acompañado por miles de firmas recolectadas en sus distritos, en el marco de una campaña impulsada para defender el régimen. La iniciativa reunió además a concejales, legisladores provinciales y representantes de distintos municipios bonaerenses.

¡NO a la quita de Zona Fría! ❌



Intendentes de toda la Provincia nos reunimos en el Congreso con Senadores y Diputados de @fuerzapatriaok para defender el beneficio que el Gobierno quiere eliminar, agravando la crisis que ya atraviesan miles de familias, comercios y pymes. pic.twitter.com/kTXL1NiyTN — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) June 9, 2026

El proyecto del oficialismo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y deberá ser tratado en los próximos días en la Cámara Alta.

Entre los intendentes que participaron estuvieron Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Cecilio Salazar (San Pedro), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Pablo Garate (Tres Arroyos), Matías Nebot (Saavedra) y Gustavo Barrera (Vila Gesell). También estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y ex jefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, además del diputado provincial Mariano Cascallares.

Por el lado de los legisladores presentes estuvieron los senadores nacionales Wado de Pedro y Juliana Di Tullio y los diputados nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, Jimena López, Facundo Moyano, Marina Salzmann y Sabrina Selva.

Cabe mencionar que en varios municipios del interior bonaerense empezaron a juntar firmas para manifestarse contra la quita de Zona Fría. Cuando tenga fecha la sesión en la Cámara Alta para tratar el proyecto, los intendentes volverán a suelo porteño para realizar una nueva manifestación, que denominaron el “frazadazo” durante el encuentro de dirigentes en Villa Gesell.