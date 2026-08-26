En medio del debate por la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires, la diputada provincial Ana Luz Balor planteó la necesidad de que los distintos sectores del oficialismo bonaerense alcancen acuerdos sobre los principales temas en discusión. Tras reunirse junto a Malena Galmarini con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que “somos un bloque, tenemos que trabajar en conjunto y llegar a una síntesis”.

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En diálogo con Radio Provincia, Balor destacó la importancia del encuentro y señaló que uno de los objetivos es “ponerse de acuerdo y volver a representar ideas para que la gente sepa lo que está votando y pueda volver a confiar en nosotros”.

La legisladora remarcó además que la unidad debe trascender lo electoral. “Con muchos compañeros venimos planteando que la unidad no tiene que ser únicamente electoral, sino política”, afirmó, y consideró positivo comenzar a “sentarnos y hablar, sellar acuerdos y delinear ejes programáticos para un posible futuro gobierno”.

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Sobre la reunión con Bianco, aclaró que se trató de “un primer acercamiento” para comenzar a acercar posiciones. En ese marco, reconoció que la reelección de los intendentes es uno de los puntos donde existen mayores diferencias.

“El Gobernador y los intendentes ya han expresado que quieren que se lleve adelante la reforma. Y yo coincido con la lectura de que la reelección debería salir”, sostuvo Balor. Según explicó, los vecinos deberían tener la posibilidad de volver a elegir a sus jefes comunales porque “es al dirigente que más conocen y al primero que acuden con alguna demanda”.

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La postura genera un punto de tensión dentro del espacio, ya que recordó que “muchos de los compañeros del Frente Renovador, que fueron impulsores de la ley que limita las reelecciones, sostienen esa postura”. Sin embargo, insistió: “La realidad es que somos un bloque y hay que trabajar juntos para llegar a una síntesis”.

PASO y boleta única

En relación con la boleta única, Balor expresó el rechazo de su bloque a la herramienta y cuestionó que permita visualizar solamente a los primeros candidatos.

“Nuestro bloque entiende que no economizó recursos. Y, además, queda la mirada puesta en solo un candidato y se le oculta información al elector, porque aparecen los 3 ó 4 primeros nombres”, argumentó.

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Por ese motivo, sostuvo que no consideran que sea “una buena herramienta electoral” ni que agilice el proceso, sino que “más bien lleva y presta a la confusión”.

Respecto de las PASO, la diputada se mostró en contra de su eliminación y vinculó la definición provincial con lo que ocurra en el Congreso Nacional.

“Hay que ir viendo lo que pasa en el Congreso, porque son distintos escenarios si se eliminan las PASO a nivel nacional”, explicó. Y agregó que sería “difícil sostenerla a nivel provincial pese a que creemos que es una gran herramienta”.

En consecuencia, afirmó que su espacio no apoya la eliminación de las PASO y tampoco contempla un desdoblamiento electoral en ese escenario.

El debate sobre la reforma electoral bonaerense continuará así atravesado por distintas posiciones dentro del oficialismo, con la reelección de los intendentes, las PASO y el sistema de votación entre los principales puntos que deberán consensuar los bloques antes de avanzar con modificaciones a la legislación vigente.