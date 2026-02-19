Mónica Frade afirmó que durante 50 años la actual ley laboral “fue un instrumento de protección a los que son en una relación laboral la parte más débil cuando escuché decir que la parte débil era el empresario".

“El derecho laboral no es el derecho civil, donde las relaciones son sinalagmáticas, con partes iguales, sino con partes desiguales. Por eso no se puede hablar de la “voluntad del trabajador” para definir cuándo toma vacaciones, cómo cobra su indemnización o cuántas horas trabaja por día. Claramente, esa potestad será del empresario”, indicó, a la vez que recalcó que “en un contexto de 50% de desocupación, los trabajadores no van a poder acordar absolutamente nada”.

Asimismo apuntó que el Congreso pretende aprobar la norma “en 48 horas, sin ningún tipo de debate y sin escuchar a los que saben” y que va a haber un "nivel de litigiosidad muy alto".

Entre otros puntos que la diputada cuestionó, mencionó que la derogación del Estatuto del Periodista “tiene que ver con el disciplinamiento de lo que dicen los periodistas”; de la Ley de Teletrabajo, acusó al oficialismo de dejar sin efecto la norma “sin ofrecer nada a cambio”; y el artículo 216 del dictamen, que, sostuvo, deroga el peculio de los presos, es decir, el dinero que reciben por su trabajo. “Un 10% de ese peculio que están derogando es para reparar a las víctimas del delito”, cuestionó.

“Si ustedes querían eliminar los litigios, van a estar inundados los tribunales de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen. Sturzenegger, Patricia Bullrich, los cerebros de este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos. Legislen bien, legislen para otros 50 años”, disparó en el cierre Frade.

Y añadió: “Vamos a plantear muchas inconstitucionalidades y habrá medidas cautelares, como ya ocurrió con la ley Bases".

