En la previa del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado nacional, el diputado provincial bonaerense Fabián Luayza se pronunció a favor de una norma “sin péndulos” y con equilibrio entre trabajadores y empleadores.

Luayza, electo en 2023 por la Primera sección electoral en la lista de La Libertad Avanza, sostuvo que la Argentina no puede seguir modificando el esquema laboral según el signo político del Gobierno. “No podemos seguir pensando en reformas donde la balanza se vuelque a favor o en contra de los comerciantes, de los empleados o de los empresarios, según el gobierno de turno”, afirmó en declaraciones a La Letra Chica.

El legislador, vecino de Berazategui, planteó la necesidad de una “actualización real” del marco vigente, pero con reglas claras y previsibilidad. También marcó como prioridad el combate al trabajo informal, al que calificó como un flagelo que perjudica al país.

“Creo que todos tienen que quedar resguardados frente a una reforma nueva de trabajo. Cuando digo equidad, digo una equidad que sea justa para todos”, señaló.

Su postura se suma a otras voces bonaerenses que buscan incidir en un debate que tendrá impacto directo en el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

