Tras la promulgación y reglamentación de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó la presentación ante la Justicia con el objetivo de detener la nueva normativa.

Ads

El recurso fue ingresado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del magistrado Enrique Lavie Pico, donde solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma.

El mayor impacto de la norma se dará en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

Ads

El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la central sindical y de dirigentes de los distintos gremios que integran la organización.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central obrera sostuvo que su planteo se basa en la supuesta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con jerarquía constitucional.

Ads

"La mal llamada 'modernización' implica una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales", señala el documento.

De acuerdo con el argumento sindical, la iniciativa contradice el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que signifiquen retrocesos en garantías laborales previamente adquiridas.

También sostiene que se ve afectado el principio protectorio, basado en la "desigualdad estructural entre empleador y trabajador", orientado a restablecer el equilibrio entre ambas partes y evitar abusos contra el sector considerado más vulnerable de la relación laboral.

Ads

Además, objetó puntos de la reforma como la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, eliminación del pago por tiempo extra, supresión de penalidades para empresas que no realizaron aportes o incumplieron la legislación vigente, entre otros.