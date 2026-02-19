En su intervención, la diputada Vanesa Siley, representante de la provincia de Buenos Aires (Unión por la Patria), acusó de “peronistas chorros” a legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones que dieron quórum para habilitar el tratamiento del proyecto oficial.

Durante su exposición, Siley dirigió sus críticas al bloque Elijo Catamarca —integrado por Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot— y cuestionó la decisión de acompañar el inicio del debate. Además, evoncó a figuras asociadas a la tradición federal, como Felipe Varela y Martín Miguel de Güemes, para reprochar lo que calificó como una “traición” a los trabajadores.

En su alocución, una legisladora libertaria interrumpió a los gritos y lanzó: “¡Chorear!”, en respuesta al “mandato” que tienen los representantes del peronismo. La réplica de Siley fue: “Los que chorean son los peronistas que a vos te gustan, no los que estamos en este bloque. Esos son los que ustedes compran”.

"La Banelco hoy es a la luz del día, porque son las cajas de las provincias”, lanzó, en una frase que evoca al escándalo de coimas en el Senado en abril del 2000 durante el tratamiento de la Flexibilización laboral.

Por su parte, el diputado salteño Pablo Outes (Innovación federal) rechazó los señalamientos y defendió su postura de apoyar el proyecto. “No existe el empresario millonario que llama para despedir empleados. Las provincias del interior hemos sido postergadas”, sostuvo. En medio de interrupciones y gritos cruzados, acusó al kirchnerismo de tener una “mirada de corto plazo” centrada en el desarrollo del área metropolitana. "Compañera, vaya a tocar el bombo, necesitamos pensar un poco”, lanzó, en medio de los abucheos del bloque de UxP.

