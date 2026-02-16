El Gobierno nacional dio un paso atrás parcial en el debate por la reforma laboral, al anunciar cambios puntuales en los criterios de pago durante las licencias médicas luego de la fuerte polémica pública y política que generó ese punto clave del proyecto.

En diálogo con el programa TN de Noche, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza, CABA) adelantó la modificación del polémico artículo de la reforma laboral: “Sobre enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100% del pago”, aclaró Bullrich, señalando que aún se estudia cómo incorporar el cambio durante el debate en Diputados sin que el proyecto tenga que volver al Senado.

🚨 #AHORA | Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las licencias por enfermedad: planean hacer cambios en el proyecto para los casos de “enfermedades severas e irrecuperables”. pic.twitter.com/F2sjIHr6zm — Nexofin (@Nexofin) February 16, 2026

Ese artículo —incorporado al proyecto que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y ahora se debate en la Cámara de Diputados— había propuesto reducir al 50% o 75% del salario el pago durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales, dependiendo de las circunstancias del caso.

El cambio en ese esquema generó inquietud incluso dentro de bloques aliados al oficialismo, como el PRO y la UCR, que advirtieron que la medida podría afectar a trabajadores con enfermedades serias y generar más judicialización del régimen laboral si no se ajustaban sus implicancias.

El propio oficialismo reconoció que esa modificación en las licencias fue uno de los puntos que “pasó inadvertido” hasta que se instaló con fuerza en medios y redes sociales, especialmente después de declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que empleó ejemplos concretos —como una lesión deportiva que implicaría un pago parcial— y contribuyó a poner el tema en agenda pública y parlamentaria.

El foco del cruce también trajo a la discusión preocupaciones de organizaciones especialistas en salud, que alertaron que una reducción significativa del salario durante el período de enfermedad podría incentivar a trabajadores a no declarar sus dolencias o a reincorporarse antes de tiempo, con riesgos sanitarios asociados.

La reforma laboral, que ya fue aprobada en el Senado con apoyos provinciales y de sectores aliados pese a protestas sindicales y sociales, dependerá ahora del debate en Diputados de la Nación para su sanción definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias, prevista para fines de febrero.