En medio del debate por la reforma laboral en el Congreso, la diputada nacional Marcela Pagano sorprendió con una frase que no pasó desapercibida: “Y pensar que yo también me creí el verso de que había especialistas que podían hacer crecer con y sin dinero”.

La legisladora del bloque Coherencia, libertaria disidente, dejó en claro que estaba a favor de impulsar cambios en materia laboral, pero tomó distancia del proyecto oficial. “Yo quería reformar, pero no así”, sostuvo en el recinto.

"Pagano":

Por comentarios sobre su intervención en el debate de Diputados por la #ReformaLaboral

Pagano recordó que presentó una iniciativa propia que no fue considerada por el oficialismo y advirtió sobre los efectos de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. “De ninguna manera voy a ir contra la libertad de expresión”, afirmó, y remarcó que el tema la toca en lo personal por su pasado como periodista.

En ese marco, cuestionó que se presente la iniciativa como un proceso de modernización. “Esto no es modernización. ¿O acaso modernizar es debilitar al que ya está débil?”, planteó.

La diputada también hizo referencia a la situación económica y fue contundente: “Nos vamos al tacho”, graficó al describir una inflación que, según dijo, sigue estancada y muestra signos de aceleración, junto a una recesión que se refleja en cierres de fábricas y comercios.

Durante su intervención recordó además que cuando “incomodó” al poder la “echaron” del oficialismo, en una alusión a su salida del espacio libertario.

La Cámara de Diputados finalmente aprobó en la madrugada de este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en una sesión atravesada por el paro general de la CGT y un clima de fuerte tensión política. La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero la eliminación del artículo 44 —referido a licencias por enfermedad— obliga a que el texto vuelva a la Cámara Alta para su revisión definitiva.