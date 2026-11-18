El oficialismo está en condiciones de conseguir un dictamen de mayoría en el Senado para avanzar con su proyecto de reforma política que incluye, entre otros puntos, la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027.

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La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que eliminaron el artículo que incluía las listas colectoras —sacadas por decreto por el gobierno de Mauricio Macri— en el proyecto y que dividía a los aliados.

De esta forma el proyecto quedará habilitado para poder ser debatido el 26 de noviembre, en la última sesión del período ordinario, tal como quería el oficialismo.

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En el proyecto también hay muchos y variados cambios respecto al sistema electoral y de partidos políticos. Se mantendrá Ficha Limpia, por el cual no podrán ser candidatos los condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

En cuanto a la veda electoral, Bullrich también informó que se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

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También se decidió mantener la publicidad gratuita para los partidos políticos, que el Gobierno había decidido eliminar, pero reducido. Sobre este punto, Bullrich dijo que "se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad"

Además, en caso de la simultaneidad electoral, las categorías locales podrán votarse mediante la misma boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

Otro de los cambios está referido a las elecciones de los parlamentarios del Mercosur que pasarán a ser indirectas ya que los 24 representantes argentinos serán elegidos por las Legislaturas provinciales y el Congreso.

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Entre las demás modificaciones incorporadas al proyecto se destacaron la implementación de la afiliación digital a los partidos políticos, mediante mecanismos electrónicos y de autenticación de identidad, y un endurecimiento de los requisitos para la creación y mantenimiento de la personería de los partidos políticos, un aspecto que ya es criticado por los espacios más pequeños.

Por último, cabe agregar que el dictamen que fue girado a los senadores para su firma, también introdujo cambios en la Boleta Única de Papel, tanto en la información que debía contener para cada categoría electoral como en la identificación de las agrupaciones políticas y las fotografías de los candidatos. A su vez, modificó el procedimiento de escrutinio de mesa y la clasificación de los sufragios. Entre otras disposiciones, incorporó la realización de un debate presidencial en caso de segunda vuelta electoral y actualizó aspectos del régimen de financiamiento y publicidad de las campañas.