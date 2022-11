Empresas relacionadas

El gobernador Axel Kicillof pidió que la oposición lo acompañe en la Legislatura para modificar la ley de régimen de jubilaciones de Banco Provincia sancionada en el gobierno de María Eugenia Vidal.

"La ley está muerta, no sirve, es un desastre", sentenció el mandatario bonaerense acompañado por el secretario general de La Bancaria y diputado, Sergio Palazzo, y el presidente de Bapro, Juan Cuattromo.

Y denunció: "Hicimos las modificaciones que nos sugirió la oposición y decidieron ahora no votarla porque apareció Mauricio Macri en un Zoom y les dijo que no la votaran". E insistió: "Macri y Vidal: suelten, no va más, esta ley no funciona, hay que hacer otra".

Es que, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se sancionó la Ley 15008, que elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres, y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que regía.

La decisión generó en un extenso conflicto con los trabajadores de la banca que derivó en presentaciones judiciales que resultan a favor de los impulsores de las demandas. Ahora la Suprema Corte debate el caso y podría fallar en contra de la provincia.

Tras haber participado de una nueva audiencia promovida por la Suprema Corte de Justicia, Palazzo resaltó que “el proyecto de ley presentado no genera nuevos derechos, sino que restituye los derechos cercenados por la administración de María Eugenia Vidal”. “El proyecto de modificación recupera el pago del doble beneficio; restituye el derecho de las mujeres de jubilarse a los 60 años; y busca una composición más equitativa del directorio”, expresó y añadió: “A la restitución del 82% de los jubilados y el 75% de los pensionados, se le suma una mejora en el financiamiento de la caja previsional para abordar el déficit”.

El año pasado, el gobernador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para modificar el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Bapro. Si bien se avanzó en conversaciones con JXC, hoy no hay acuerdo.

"Lo único que queremos y no nos dejan es solucionar un problema que nos dejaron ellos", dijo hoy Kicillof.