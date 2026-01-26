El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires anunció la apertura de la convocatoria para las líneas de créditos Provincia en Marcha, dirigidas a sectores productivos bonaerenses.

Se trata de una línea del Banco Provincia con bonificación de tasas a cargo de la cartera productiva provincial. Recientemente, las tasas de referencia descendieron: Repyme inversión se encuentra en 51% y Repyme capital de trabajo en 42%.

Esta convocatoria otorga préstamos de hasta 250 millones de pesos para inversión productiva con hasta 10 puntos de bonificación de tasa, es decir, que la tasa bonificada para la línea base puede alcanzar los 41 puntos porcentuales.

A su vez, cuando se trate de préstamos para inversiones en agrupamientos industriales y en proyectos sustentables, la bonificación de tasa puede llegar a 15 puntos porcentuales, alcanzando así una tasa bonificada de 36% para este tipo de inversiones. Cada crédito cuenta con montos máximos por empresa de hasta 250 millones de pesos.

Requisitos generales

Ser una empresa micro, pequeña o mediana con Certificado pyme vigente.

Ser una empresa en marcha.

Encontrarse inscripta en el registro Buenos Aires ActiBA.

Estar radicada en la provincia de Buenos Aires o tener un proyecto de inversión en su territorio.

Ser sujeto de crédito.

Ser una empresa perteneciente a los sectores de industria (apartado C del ClaNAE) para las líneas inversión, proyectos sustentables y de compra de insumos industriales; o de cualquier sector para la línea agrupamientos industriales.

Además, se ofrece la línea de financiamiento para compra de insumos industriales, que busca acompañar en la adquisición de insumos y servicios empleados en los procesos productivos, provistos por empresas bonaerenses. En este caso, el monto de los préstamos será de hasta 50 millones de pesos, y podrán alcanzar una tasa del 33,6% anual fija.

“En un contexto económico complejo, desde Banco Provincia seguimos cumpliendo el mandato que nos dio el gobernador Axel Kicillof: ser una herramienta concreta para sostener la producción, el empleo y la inversión en todo el territorio bonaerense”, destacó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y agregó: “Con estas líneas de financiamiento y la bonificación de tasas que aporta el Ministerio de Producción, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las pymes, que son el corazón del desarrollo provincial, y acercamos soluciones que les permitan invertir, crecer y generar trabajo”.

La línea de Inversión productiva está orientada a financiar proyectos vinculados con la incorporación de bienes de capital, obra civil, instalaciones e infraestructura. En tanto, la línea de Agrupamientos industriales acompaña proyectos de inversión de empresas radicadas en estos espacios. La línea de Proyectos sustentables está destinada a iniciativas de inversión con impacto ambiental.