La Libertad Avanza impulsa el ascenso de Diego Santilli, número tres de la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires al primer lugar. Aunque Karen Reichardt es la segunda.

Esta no es una decisión discrecional porque depende de la Justicia federal con competencia electoral, que en la provincia está en cabeza de Alejo Ramos Padilla, en primera instancia.

Al producirse la renuncia de Espert (varón), la reglamentación de la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón (Santilli) pero existe jurisprudencia que avala que sea mujer el reemplazo siguiendo el espíritu de la ley de paridad de género Ley 27.412, su decreto reglamentario y el Código electoral, donde se prevén estos casos.

El artículo de la ley de paridad que regula esta situación establece claramente cómo proceder ante la renuncia de un candidato oficializado. La norma indica que, en caso de dimisión, el candidato saliente "será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".

En tanto que el Decreto 171/2019 (reglamentario de la Ley de Paridad) también aplica a ambas cámaras, sugiriendo que los reemplazos deben respetar el género del candidato original para mantener la alternancia. Posteriormente, la Justicia Electoral debe realizar "los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria" que exige el Código Electoral Nacional.

