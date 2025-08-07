En medio de una caliente sesión en la Cámara de Diputados, la diputada Lilia Lemoine lanzó este miércoles un fuerte mensaje contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien le pidió que renuncie y continúe su proyecto político “por su propio nombre”, sin usar su cargo institucional para perjudicar al Gobierno de Javier Milei.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con (Guillermo) Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, escribió Lemoine en X. Además, le exigió a la titular del Senado que “no use más el Senado y su posición para perjudicar al Gobierno y al presidente”.

La reacción se produjo tras conocerse la denuncia penal que presentó Villarruel en Comodoro Py, por delitos como “intimidación pública”, “amenazas con armas”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, subrogado por el juez Sebastián Casanello. En otro expediente, también denunció al periodista Javier Negre, de La Derecha Diario, por “intimidación pública y amenaza de rebelión”.

Durante la sesión, Lemoine también apuntó contra los legisladores que se ausentaron o votaron junto al kirchnerismo en el rechazo de decretos del Ejecutivo. “Todos los que hoy votaron con el kirchnerismo o faltaron a defender los decretos del Presidente no solo acompañaron un atentado contra la voluntad del electorado, ya nunca van a poder presentarse como oposición al kirchnerismo”, publicó en redes.

Pagano faltó. La misma que atentó contra el Presidente desde que trato de tomar la comisión de Juicio Político junto al kirchnerismo... pic.twitter.com/cCCaDUqp2e — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 7, 2025

Y continuó: “No sé cómo a esta altura pueden decirse republicanos, anti-K o siquiera autopercibirse leales después de lo que hicieron durante esta sesión. Mal por ustedes porque la traición tiene mayor costo político que acompañar medidas antipáticas (pero necesarias)”.

Además, cargó directamente contra la diputada Marcela Pagano: “Pagano faltó. La misma que atentó contra el Presidente desde que trató de tomar la comisión de Juicio Político junto al kirchnerismo...”.

Todos los que hoy votaron con el kirchnerismo o faltaron a defender los decretos del Presidente no solo acompañaron UN ATENTADO CONTRA LA VOLUNTAD DEL ELECTORADO, ya nunca van a poder presentarse como oposición al Kirchnerismo.



No sé cómo a esta altura pueden decirse… pic.twitter.com/UtYjXnBHsU — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 7, 2025

Pese a las críticas internas, Lemoine ratificó su alineamiento con Milei: “Hasta el final del camino con Usted, Señor Presidente”, escribió.

El cruce entre sectores libertarios se produjo en una jornada legislativa cargada de tensión, donde la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la emergencia en salud pediátrica, dio media sanción al financiamiento universitario y rechazó varios decretos presidenciales que apuntaban contra organismos públicos. Además, se postergó el tratamiento del veto a la emergencia en Bahía Blanca, tras una moción de Silvana Giudici (PRO) que generó controversia.

