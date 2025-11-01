Guillermo Francos confirmó a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei su salida a la que atribuyó los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional".

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, sostuvo.

Y agregó: “Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”.

Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

En ese sentido, desde la Oficina del Presidente, se informó que Javier Milei le agradece “por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras”.

“El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él. En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”, concluyó el comunicado.

Minutos después se conoció un breve mensaje de Lisandro Catalán, cercano a Francos, quien presentó la renuncia al Ministerio del Interior, cargo al que había llegado como primero secretario y desde el 14 de septiembre de 2025 como ministro. Catalán agradeció “profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina.” En este caso no se informó aún al reemplazante.

Señor presidente de la Nación.



Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025