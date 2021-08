El diputado nacional del Frente de Todos Facundo Moyano presentó la renuncia a su banca en la cámara baja. "Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos", anticipó.

Moyano, de 36 años, fue electo en 2019 en la lista que llevaba la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y por tanto tenía mandato hasta 2023.

En su reemplazo asumiría Lucio Yapor, secretario de la Juventud Peronista de Chivilcoy.

A continuación la carta al anunciar su dimisión.

Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de @DiputadosAR. pic.twitter.com/xH4qfVmaIr — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) August 12, 2021

"Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados.

Mi ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo y hoy considero que puedo contribuir mejor a eso fuera del Congreso. No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos.

En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante.

Agradezco a los trabajadores por todo su apoyo, especialmente a los de Sutpa y a la Juventud Sindical, que me dieron su confianza y me impulsaron para que los representara en el Congreso. Siempre con ustedes".