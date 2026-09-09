El juez Raúl Dalto presentó su renuncia como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, en momentos en que avanzaba un expediente disciplinario en su contra.

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La dimisión deberá ser aceptada o no por el gobernador Axel Kicillof mientras continúan las actuaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires por una denuncia vinculada a un presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso la licencia obligatoria por 90 días del camarista a partir de una denuncia presentada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte-Grand.

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El conflicto se originó a partir de actuaciones relacionadas con maltrato laboral, lo que había afectado el normal desenvolvimiento del órgano judicial y constituía uno de los elementos que justificaban la continuidad de las actuaciones disciplinarias.

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