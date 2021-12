El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, renunció a su cargo y se formalizará el día jueves 9 de diciembre. Su decisión está relacionada a su esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa e incapacitante de los músculos.

La información fue confirmada por el interbloque de Juntos por el Cambio, conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. El senador anunció su decisión aprovechando la sesión que se realizará el jueves donde concurrirá por última vez al lugar como senador.

La carta

Hola colegàs, Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pienso que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen.

Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena

Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente

Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos.

El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito

El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí.

Abrazo enorme

Quién lo reemplaza

Su primer suplente es José María Torello, quien fue exjefe de asesores y es amigo personal de Mauricio Macri. Si decide no asumir al cargo, lo hará Helena Estrada, abogada, proveniente del sector privado, fundadora de G25 mujeres -el ala femenina de una de las fundaciones políticas del PRO y extitular de Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM) en el gobierno de Mauricio Macri.