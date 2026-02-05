El Gobierno nacional oficializó una reorganización estructural del Ministerio del Interior mediante el expediente EX-2026-338181-APN, que derivó en la publicación de un decreto en el Boletín Oficial y redefinió el organigrama, los objetivos de gestión y el funcionamiento interno de la cartera.

La medida se produce luego de los cambios introducidos en la Ley de Ministerios y forma parte de una etapa de reordenamiento institucional del Estado, en este caso en la cartera que encabeza Diego Santilli, que asumió con el objetivo de clarificar competencias, reducir superposiciones y fortalecer el rol político del Ministerio.

La nueva estructura redefine secretarías y subsecretarías clave, con foco en asuntos políticos, enlace legislativo y relaciones con provincias y municipios, áreas que vuelven a concentrarse en Interior tras los últimos movimientos dentro del Gabinete nacional. El rediseño busca consolidar al Ministerio como eje de la articulación política y territorial del Gobierno.

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación formal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dentro de la órbita del Ministerio del Interior, lo que implica un reordenamiento administrativo y funcional del organismo y una redefinición de sus canales de gestión política.

El texto también establece la homologación de cargos y funciones al Sistema Nacional de Empleo Público, habilitando reasignaciones internas de personal, aunque aclara que no se crean nuevas unidades ni se amplía la estructura, en línea con la política oficial de contención del gasto y reducción del Estado.

Desde el entorno de Santilli señalan que la reestructuración apunta a ordenar el funcionamiento interno del Ministerio y adecuarlo a su nuevo esquema de responsabilidades, luego de la reasignación de áreas sensibles que habían quedado dispersas tras los primeros meses de gestión del Gobierno de Javier Milei.

La reorganización formalizada por el expediente EX-2026-338181-APN refuerza así el perfil político del Ministerio del Interior, que bajo la conducción de Santilli busca ganar centralidad en la relación con las provincias, el Congreso y los actores territoriales, en un contexto de alta tensión política y negociaciones permanentes.

