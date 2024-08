Como todos los miércoles, los jubilados de izquierda realizaron una ronda al Congreso para luego marchar a Plaza de Mayo. En esta oportunidad, la convocatoria sumó más manifestantes en reclamo al Gobierno de Javier Milei para que no vete la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Sin embargo, poco después de las 15.00 cuando comenzó la concentración, efectivos de la Policía comenzaron a empujar a los asistentes que se encontraban sobre la Avenida Rivadavia, frente al Congreso.

“En el Congreso estábamos todos haciendo la concentración esperando para poder venir acá a Plaza de Mayo. Y como siempre, la policía, medio provocadora que se ponen, se habían puesto en línea”, relató Eduardo Castellanos en diálogo con Radio con Vos.

“Entonces estábamos todos los jubilados y estaban todos los partidos a los costados. Pero el tema fue así, que estábamos nosotros ahí, y de repente empezaron a gasear", explicó.

“Porque qué pasa, ellos te empujan, te empujan, te empujan, te quieren poner sobre la vereda. Pero hay jubilados que van con bastón, que están ahí y no molestan a nadie, porque nosotros no molestamos a nadie”, se quejó Eduardo.

FOTO: X @PaulaPenacca

“Venimos a reclamar nuestros derechos, el veto de la Ley jubilatoria, y de repente empezaron a gasear”, enfatizó y agregó: “Siempre hay dos o tres policías que pasa en todos lados, yo no sé si lo hacen a propósito”.

Y detalló: “Empezaron a gasear y por atrás mandaban palazo para que se corrieran los jubilados para arriba de la vereda. Y, bueno, lógico, la gente joven que estaban de los partidos, ven que estaban pegando a los jubilados y se enardecieron, fueron a defendernos, entonces se armó una”.

Describió la escena como “terrible” y contó que le “pegaron a los periodistas, a C5N, al camarógrafo le rompieron la frente en la ceja. Le pegaron a los periodistas de Canal 9, C5N y a Crónica. Después otros canales no vi”.

“Pero fue terrible, terrible fue la golpiza que hubo”, se lamentó y explicó que en ese momento “se ve que desde el Congreso se enteraron y bajaron todos los diputados de izquierda y dos de Unión por la Patria (UxP)”.

“Bajaron a ver y ahí se calmó un poco la represión”, contó y añadió: “De repente, medio que la policía se fue replegando, alguien habrá mandado una orden ahí, porque a los 15, 20 minutos hicieron retirar toda la policía”.

FOTO: X @PaulaPenacca

En cuanto al estado de los manifestantes Eduardo declaró que hay “jubilados golpeados y lastimados”. Y en esa línea destacó que los ayudó el apoyo de las “brigadas de acompañamiento, enfermeros, que siempre están ahí y gracias a ellos, que traen botellitas de leche y cosas para los ojos, pero no, no, no, fue terrible, terrible, terrible”.

La diputada nacional de La Matanza, Mónica Schlotthauer, subió a sus redes un video con las imágenes de la represión y expresó: “TOTAL REPUDIO A LA REPRESIÓN A LAS Y LOS JUBILADOS!!”

🚨 REPRESIÓN A JUBILADOS EN EL CONGRESO

El video compartido por la diputada @monschlotthauer (Frente de Izquierda). En su publicación repudió la violencia. “Plata para jubilaciones, no para el FMI", exclamó. https://t.co/yAb1J85rwQpic.twitter.com/eykpZ4aw4m — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 28, 2024

“Desde la banca de la Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) hacemos responsable al gobierno cobarde de Javier Milei que le roba a las y los jubilados y responden con palos y gases cuando reclaman”.

“Plata para jubilaciones, no para el FMI!!!”, concluyó el posteo con la consigna que caracteriza al movimiento.