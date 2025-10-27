Con más del 44% de los votos, La Libertad Avanza ganó La Plata. En segundo lugar quedó Jorge Taiana, con casi 39% de los sufragios.

De esta manera, Diego Santilli consolidó su batacazo quedándose con la capital bonaerense, bastión del oficialismo provincial con el Intendente Julio Alak a la cabeza.

En tercer lugar quedó el FIT, con 5% de los sufragios.

