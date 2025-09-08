Resultados Elecciones bonaerenses 2025: Amplio triunfo de Cagliardi en Berisso
El jefe comunal apostó a una candidatura testimonial con Fuerza Patria
El intendente Fabián Cagliardi reafirmó su gestión ganándole claramente este domingo a La Libertad Avanza, con una considerable diferencia de casi 8 mil votos.
Es así que el alcalde destacó que este respaldo de la ciudadanía es “el freno” que se le debía poner al Gobierno nacional y “la gente acompaño” la propuesta de Fuerza Patria. Además, el jefe comunal ponderó que ya venía viendo con los vecinos “este acompañamiento”.
La lista encabezada por Cagliardi obtuvo más de 23 mil votos, con 46,9%. Le sigue La Libertad Avanza con 30,9%, Somos Buenos Aires con 10,1% y Frente de Izquierda con 7,2%.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión