Resultados elecciones bonaerenses 2025: Con el 46% de los votos, la lista de Juanci Martínez se impuso en Rivadavia
La abogada Gabriela Orga encabezó la nómina oficialista que ganó con amplitud en las elecciones legislativas. La participación alcanzó el 67% del padrón.
Las elecciones legislativas en Rivadavia tuvieron un claro ganador: la lista del intendente Juanci Martínez, encabezada por la abogada Gabriela Orga, que se alzó con el 46% de los votos, sumando 4360 adhesiones.
En segundo lugar quedó Rivadavia Primero, con el 32% de los sufragios, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 16%. En tanto, Somos Buenos Aires quedó en último lugar con el 6% de los votos.
Los comicios se desarrollaron con normalidad y cerraron pasadas las 18.00, con la participación de 10.074 electores, lo que representó un 67% del padrón en todo el distrito.
