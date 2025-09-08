Las elecciones legislativas en Rivadavia tuvieron un claro ganador: la lista del intendente Juanci Martínez, encabezada por la abogada Gabriela Orga, que se alzó con el 46% de los votos, sumando 4360 adhesiones.

En segundo lugar quedó Rivadavia Primero, con el 32% de los sufragios, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 16%. En tanto, Somos Buenos Aires quedó en último lugar con el 6% de los votos.

Los comicios se desarrollaron con normalidad y cerraron pasadas las 18.00, con la participación de 10.074 electores, lo que representó un 67% del padrón en todo el distrito.

