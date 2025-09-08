Resultados elecciones bonaerenses 2025: En San Martín, Fuerza Patria le sacó más de 15 puntos a La Libertad Avanza
La lista encabezada por Marcos Vilaplana, candidato del Intendente Fernando Moreira, se impuso con un contundente 52% de los votos, asegurando 7 ediles en el Concejo Deliberante.
La elección legislativa en General San Martín dejó un claro triunfo para Fuerza Patria, que obtuvo el 52,05% de los votos, frente al 36,30% de La Libertad Avanza y el 3,64% del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Con el 86,60% de las mesas escrutadas, la lista del Intendente Fernando Moreira logró una ventaja de más de 15 puntos sobre su principal competidor.
El candidato de Fuerza Patria, Marcos Vilaplana, encabezó la lista y se aseguró la banca junto a otros 6 ediles que ingresaron al Concejo Deliberante: Romina Ditale, Andrés Ceriani, Cristina García, Manuel Di Benedictis, Xana Rodriguez y Omar ‘Pachi’ Lencinas. Por su parte, la lista de Daniel Mollo, de La Libertad Avanza, alcanzó el segundo lugar y consiguió 5 ediles.
El Frente de Izquierda se ubicó en tercer lugar con un 3,65% de los votos, sin lograr bancas en el distrito.
La victoria en General San Martín fue clave para el triunfo histórico de Gabriel Katopodis en la Primera Sección Electoral, donde el oficialismo bonaerense consolidó su dominio.
