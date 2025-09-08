La elección legislativa en General San Martín dejó un claro triunfo para Fuerza Patria, que obtuvo el 52,05% de los votos, frente al 36,30% de La Libertad Avanza y el 3,64% del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Con el 86,60% de las mesas escrutadas, la lista del Intendente Fernando Moreira logró una ventaja de más de 15 puntos sobre su principal competidor.

Ads

El candidato de Fuerza Patria, Marcos Vilaplana, encabezó la lista y se aseguró la banca junto a otros 6 ediles que ingresaron al Concejo Deliberante: Romina Ditale, Andrés Ceriani, Cristina García, Manuel Di Benedictis, Xana Rodriguez y Omar ‘Pachi’ Lencinas. Por su parte, la lista de Daniel Mollo, de La Libertad Avanza, alcanzó el segundo lugar y consiguió 5 ediles.

El Frente de Izquierda se ubicó en tercer lugar con un 3,65% de los votos, sin lograr bancas en el distrito.

Ads

La victoria en General San Martín fue clave para el triunfo histórico de Gabriel Katopodis en la Primera Sección Electoral, donde el oficialismo bonaerense consolidó su dominio.

Ads