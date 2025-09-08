Vicente López vivió este 7 de septiembre una jornada electoral con marcada ventaja para la lista encabezada por Natalia Villa. Según los datos de las mesas testigo, la nómina oficialista logró imponerse cómodamente, manteniendo la coalición que integra un 70% de dirigentes del PRO y un 30% de La Libertad Avanza.

La alianza local, que combina a los referentes del PRO con representantes libertarios, mostró una clara diferencia frente a otras listas. Natalia Villa, líder de la participación de La Libertad Avanza en la coalición, acompañó la estrategia del oficialismo, consolidando la lista como la favorita en las urnas.

Después de las 21.00 se espera la publicación de los resultados oficiales del escrutinio provisorio, que confirmarán la ventaja de la lista respaldada por la intendenta Soledad Martínez.

