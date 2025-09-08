Las elecciones legislativas celebradas en Quilmes marcaron un triunfo contundente de Fuerza Patria, que con más del 80% de mesas escrutadas, obtuvo 136.520 votos, equivalentes al 48,19% del total, según datos oficiales provisorios.

Ads

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 89.325 votos (31,43%), quedando a más de 16 puntos de diferencia del oficialismo local. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad alcanzó 17.905 votos (6,31%), seguido por Nuevos Aires, con 11.508 votos (4,05%).

Más atrás se posicionaron Somos Buenos Aires (9.024 votos, 3,18%) y Unión y Libertad (4.744 votos, 1,67%). Este resultado consolida la presencia de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y marca un liderazgo claro del oficialismo en la Tercera Sección Electoral.

Ads

En Quilmes se eligieron 12 concejales, la mitad del Consejo Escolar, y los 18 diputados provinciales que representan al distrito en la Legislatura bonaerense. La votación se realizó con boletas partidarias, modalidad vigente en la Provincia, mientras que la Boleta Única de Papel (BUP) se aplicará recién en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Los principales candidatos a concejales titulares fueron:

Fuerza Patria: Cecilia Soler y Cesar Sebastián García.

Cecilia Soler y Cesar Sebastián García. La Libertad Avanza: Osvaldo Daniel Rolón y Sabrina Robles Morguen.

Osvaldo Daniel Rolón y Sabrina Robles Morguen. Construyendo Porvenir: Juan José Olazar y Vanina Melisa Celeste Monteros.

Juan José Olazar y Vanina Melisa Celeste Monteros. Partido Libertario: Juan Manuel Chiodo y Carolina Dey.

Juan Manuel Chiodo y Carolina Dey. Valores Republicanos: Hugo Óscar Guerreño y Susana Inés Argañaraz.

Hugo Óscar Guerreño y Susana Inés Argañaraz. Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros: Graciela Beatriz Janon y Rodolfo Oscar.

Graciela Beatriz Janon y Rodolfo Oscar. Alianza Nuevos Aires: Juan Manuel Bernasconi y Elisabet Laura Virgilio.

Juan Manuel Bernasconi y Elisabet Laura Virgilio. Alianza Potencia: Néstor Filosa y Gabriela Noemí Fernández.

Néstor Filosa y Gabriela Noemí Fernández. Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: Carla Paola Villani y Daniel Iaccarino.

Carla Paola Villani y Daniel Iaccarino. Alianza Somos Buenos Aires: Tatiana Sanabria Sicco y Gustavo Roberto Filareti.

Tatiana Sanabria Sicco y Gustavo Roberto Filareti. Alianza Unión Liberal: Ricardo Alberto Silva y Fabiana Beatriz García.

Ricardo Alberto Silva y Fabiana Beatriz García. Alianza Unión Libertad: Marcelo Diego Giammarini y Karen Romina Ruiz.

Marcelo Diego Giammarini y Karen Romina Ruiz. Movimiento Avanzada Socialista: Evelyn Mac Dermott y Juan Marcelo Velásquez.

Evelyn Mac Dermott y Juan Marcelo Velásquez. Partido Frente Patriota Federal: Raúl Pedro Perdigon Carril y María Antonia Mendéz.

Raúl Pedro Perdigon Carril y María Antonia Mendéz. Partido Política Obrera: Joaquín Antúnez y María Soledad Barca.

Joaquín Antúnez y María Soledad Barca. Partido Tiempo De Todos: Juan José Marmol y Natalia Evangelina Balbuena.

Ads