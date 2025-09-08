Este domingo 7 de septiembre, los vecinos de San Fernando participaron de las elecciones legislativas y municipales 2025. En esta jornada, se renovaron 10 bancas del Concejo Deliberante y 3 del Consejo Escolar, mientras que a nivel provincial se eligieron 8 senadores por la primera sección electoral.

Según los resultados oficiales, con el 92,18% de las mesas escrutadas, la alianza Fuerza Patria, encabezada por María Eva Andreotti, logró un contundente 61,25% de los votos, consolidándose como el espacio político más votado en el distrito. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, con 27,76%, mientras que Somos Buenos Aires apenas alcanzó 3,41%.

En total, 11 listas y 230 vecinos se presentaron como candidatos para los distintos cargos municipales. Entre los espacios políticos más destacados, además de Fuerza Patria y La Libertad Avanza, compitieron el Partido Libertario, Alianza Nuevos Aires, Alianza Potencia, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Unión Liberal, Unión y Libertad, Movimiento Avanzada Socialista y Partido Política Obrera.

Los cargos en juego incluían concejales titulares y suplentes y consejeros escolares titulares y suplentes, con mandato para los elegidos desde diciembre de 2025 hasta 2029. Esta elección refleja un fuerte respaldo local al espacio oficialista en el distrito que gestiona el intendente Juan Andreotti.

