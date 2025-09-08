Este domingo 7 de septiembre, los vecinos de Vicente López participaron de las elecciones legislativas 2025 para elegir senadores provinciales, así como concejales y consejeros escolares a nivel municipal. Se renovaron 12 bancas del Concejo Deliberante y 4 del Consejo Escolar, con mandato que comenzó en diciembre de 2025 y se extenderá hasta 2029.

Según los resultados oficiales, la alianza oficialista La Libertad Avanza obtuvo un 55,26% de los votos, consolidando un triunfo claro en todo el distrito, ya que se impuso en todos los barrios de Vicente López. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria con 28,72%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad alcanzó el 5,56%.

La intendenta Soledad Martínez fue una de las pocas dirigentes que logró acordar una coalición que integra un 70% de miembros del PRO y un 30% de La Libertad Avanza, logrando la supremacía de su espacio y consolidando el triunfo del oficialismo local.

Con un total de 87,12% de mesas escrutadas, los resultados reflejaron una ventaja amplia para la coalición encabezada por Natalia Villa, que también se impuso en varias de las listas de concejales y consejeros escolares presentadas por los distintos partidos.

Los vecinos de Vicente López eligieron entre 11 listas oficializadas, con un total de 281 candidatos, para renovar la mitad de las bancas del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, y también para definir los 8 senadores provinciales que representan a la Primera Sección Electoral en la legislatura bonaerense.

El triunfo de La Libertad Avanza y la consolidación de la coalición de la intendenta Soledad Martínez se consolidaron como los datos clave del distrito, mostrando la fuerte preferencia de los votantes hacia el oficialismo en estas elecciones legislativas 2025.