Resultados Elecciones bonaerenses 2025: Passaglia festejó por dos en San Nicolás
El espacio "Hechos" arrasó con más del 50% en el distrito. Además Passaglia fue electo diputado provincial.
El referente de la plataforma política que no se presentaba ni como “K” ni “Mileista” ganó por amplio margen en el partido de San Nicolás.
Con un 50,5 %, que representan casi 40 mil votos, venció la lista de María Celeste López.
En segundo lugar quedó Fuerza Patria con un 23,92 %, la nómina encabezada por Cecilia Comerio.
En tanto que en tercer lugar quedó La Libertad Avanza con 18,44 %, con Federico Chouhy.
