El referente de la plataforma política que no se presentaba ni como “K” ni “Mileista” ganó por amplio margen en el partido de San Nicolás.

Con un 50,5 %, que representan casi 40 mil votos, venció la lista de María Celeste López.

En segundo lugar quedó Fuerza Patria con un 23,92 %, la nómina encabezada por Cecilia Comerio.

En tanto que en tercer lugar quedó La Libertad Avanza con 18,44 %, con Federico Chouhy.

