Casi con el 48% de los votos y el 77% de las mesas escrutadas, Axel Kicillof retuvo el Gobierno de la Provincia y desde el bunker de Unión por la Patria llamó a la militancia a continuar trabajando: “la campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina”. “Estamos muy emocionados. Ustedes recordarán allá por 2019 cuando asumimos una provincia a la que denominamos Tierra Arrasada. Después han pasado años difíciles, de dificultades, a veces inesperadas, inéditas, y las hemos atravesado”, inició su alocución.

Y destacó: “Lo que emociona y emocionó todo el día de hoy es ver el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría, la convicción que le puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que quiero empezar agradeciendo a los y las bonaerenses, hayan votado como hayan votado, porque este año estamos cumpliendo 40 años de democracia”.

“Este año votamos por décima vez candidato a presidente en la Argentina. Y quiero decir y dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura nunca más”, dijo y agregó: “Quiero agradecer a las ganas que le puso nuestra militancia, los verdaderos protagonistas de la campaña de Unión por la Patria”.

En esa línea analizó: “Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica. Quiero agradecerles también, muchos de ellos están acá, otros están todavía en sus territorios, a los ministros militantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a un gabinete que reconstruyó el estado de la provincia, que lo gestionó, lo encontramos desmantelado. Y con esa gestión estamos transformando la provincia de Buenos Aires".

En ese contexto refirió: “Este gobierno trabajó sin discriminar porque atrás del partido político que pueda tener un intendente está lo más importante, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando de esta misma manera. Y de esta misma manera quiero agradecer también a todos los candidatos y candidatas”. Para finalizar los agradecimientos se refirió a “Cristina Fernández de Kirchner por su acompañamiento permanente”.

“Los bonaerenses, las bonaerenses votaron hoy porque fueron convocadas a hacerlo para defender todo lo que se ha logrado en estos años, lo que hemos avanzado en materia de educación, de salud, de infraestructura. Fue un voto por lo conseguido, fue un voto por lo que nos falta, pero permítanme decir, fue un voto por la democracia, fue un voto por la memoria, fue un voto por las Malvinas que son y serán siempre argentinas, fue un voto también por el respeto a los laburantes, por el respeto a los jubilados y nos siguieron acompañando”.



“En la provincia de Buenos Aires la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con más solidaridad, no con egoísmo, que se resuelve no egoísta, sino pensando en los otros y las otras, que se resuelve teniendo de la mano al que lo necesita, fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos, la provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria”, valoró.

Continuó haciendo mención de las políticas públicas implementadas por su gestión y aclaró: “Pero necesitamos políticas nacionales que incentiven y fomenten el crédito productivo. Es la provincia de Buenos Aires que por sus necesidades, por su naturaleza, por su estructura, necesita en el gobierno nacional políticas que agranden la oferta universitaria”.

“La provincia no se salva sola, necesitamos todo lo que acabo de nombrar y es por eso que digo hoy que necesitamos que el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa, su compromiso con el federalismo, su compromiso con la producción, con la infraestructura, con las universidades, con la distribución de la riqueza, con la mejora de los salarios, su compromiso con una provincia que siga siendo cuna de la industria nacional, eso es lo que necesitamos”, agregó.

Y en consonancia con el llamado de unidad al que ya hizo referencia el ministro de Economía, expresó: “Por eso convocamos también en nuestra provincia, no sólo a quienes están en nuestro partido, sino también a radicales, socialistas, a cualquier agrupación, a cualquier partido que esté dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción, el trabajo”.

“Y quiero decir que este triunfo solamente nos da fuerza pero que la campaña no terminó, en la provincia de Buenos Aires a partir de mañana, la campaña no terminó, la campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Nadie para, no nos alcanza con la provincia, necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo, comprometido con su felicidad y con la grandeza de nuestra nación. Compañeros y compañeras, de todo corazón, muchas gracias, los quiero mucho, muchas gracias presidente, muchas gracias", finalizó.