"Retroceso inaceptable": Nardini repudió el voto argentino en la ONU contra una resolución sobre la esclavitud africana
La diputada bonaerense cuestionó la postura del Gobierno nacional en Naciones Unidas y advirtió que la decisión “no representa la voluntad del pueblo argentino”.
La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Silvina Nardini, presentó un proyecto para expresar su “repudio, rechazo y preocupación” por la posición adoptada por la Cancillería argentina, que votó en contra de una resolución de la ONU que califica la trata transatlántica de africanos como “el crimen más grave de la humanidad”.
En ese marco, la legisladora apuntó contra la política exterior del gobierno de Javier Milei y sostuvo que se trata de un “retroceso inaceptable en materia de derechos humanos”.
La postura argentina ubicó al país entre los tres que rechazaron la iniciativa, junto con Estados Unidos e Israel. La resolución fue aprobada con 123 votos a favor y 52 abstenciones, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica.
Según explicó Nardini, el texto reconoce a la esclavitud transatlántica como una de las mayores violaciones a los derechos humanos, al tiempo que promueve políticas de memoria, educación y posibles reparaciones por sus consecuencias estructurales.
“La repudiable política exterior adoptada por el gobierno implica una subordinación geopolítica que no representa la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó.
La resolución también coincide con el 25° aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, y define a la esclavitud racializada como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”, por su magnitud, duración y consecuencias actuales.
Además, la Asamblea General de la ONU instó a los países miembros a impulsar programas educativos, preservar la memoria histórica y apoyar iniciativas de reparación promovidas por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe.
Por su parte, la delegación argentina justificó su voto negativo al señalar que el texto no admitió modificaciones. En ese sentido, argumentaron que el país rechaza calificar a la esclavitud como “el delito de lesa humanidad más grave de la historia”, al considerar que deja otros crímenes por fuera.
En los fundamentos de su proyecto, Nardini advirtió que esta postura “colisiona con la Constitución Nacional”, al recordar que el artículo 75 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, remarcó que Argentina adhirió en 2001 al Programa de Acción de Durban, comprometiéndose a implementar políticas contra la discriminación, proteger a comunidades vulnerables y promover la igualdad.
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