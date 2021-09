Los tres primeros candidatos a concejales, Héctor “Toty” Flores, Laura Greco, Jorge Lampa y el diputado nacional Hernán Berisso analizaron los resultados de las recientes elecciones en el distrito. “En estas elecciones hemos vuelto a ganar claramente en el primer cordón por más de veinte mil votos. Además, tanto en el segundo como en el tercer cordón subimos entre tres y cuatro puntos respecto a las elecciones de 2019", señaló Berisso.

En este sentido anticipó: "Vamos a redoblar el esfuerzo, una vez más, para defender el voto de los matanceros que, está visto, cuando se hace una buena fiscalización, cuando se trabaja con dirigentes que conocen su territorio, se puede obtener un buen resultado”.

A su turno, Toty Flores apuntó: "Estos casi dos años de no gestión tanto a nivel nacional como provincial y municipal han generado cambios muy profundos en la relación del ciudadano, del votante del kirchnerismo con sus dirigentes. No están cerca porque no sienten lo que siente la gente. Eso ha quebrado al kirchnerismo; ha quebrado al peronismo del ascenso social. Estamos ante el fin del ciclo del kirchnerismo como una forma de hacer peronismo".

A su turno, Alejandro Finocchiaro se refirió a "la no gestión del intendente Fernando Espinoza, que nosotros venimos denunciando desde hace dos años, desde que asumió, se le sumó la voluntad de la gente de querer cambiar, y ahí estamos nosotros. Sabemos que van a hacer todo lo posible, con todas sus mañas. Pero vamos a estar nosotros, sin relajarnos".

"El 12 de septiembre empezamos a cambiar; el 14 de noviembre ellos comienzan a irse. Hace un ratito, se fue del Ministerio de Educación un no-ministro, en el 2023 se va a ir de La Matanza un no-intendente. No hay funcionarios que no funcionan, lo que no funciona es el gobierno entero. Y en La Matanza no funciona ninguno de los tres niveles del Estado”, continuó.

Por último, en cuanto a los enfrentamientos explícitos dentro del Frente de Todos, Berisso evaluó: “Estas peleas internas por ocupar espacios de poder lo único que están haciendo es reflejar que el pueblo argentino a ellos no les interesa”.