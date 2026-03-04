El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea, a cargo de Carlos Alberto Herrera, resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por la Municipalidad de Necochea y ratificar la medida cautelar que suspendió la subasta del predio.

Este fallo se suma a otro proceso judicial distinto que cuestiona decisiones administrativas vinculadas al proyecto y declaró inválido un punto de la ordenanza municipal que modificaba los usos del suelo del predio.

La decisión confirma en todos sus términos la resolución dictada el 6 de febrero de 2026, cuando la Justicia hizo lugar al amparo presentado por una profesional necochense y dispuso frenar el proceso impulsado por el Ejecutivo municipal, según informó el portal Noticias de Necochea.

El expediente judicial se inició el 2 de febrero de 2026 y cuestiona el procedimiento administrativo que derivó en la convocatoria a la subasta del histórico complejo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los argumentos presentados por la comuna para intentar revertir la medida no resultaron suficientes para modificar el criterio adoptado inicialmente.

En el mismo fallo, Herrera concedió el recurso de apelación presentado por la Municipalidad de forma subsidiaria, por lo que el expediente será revisado por la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata.